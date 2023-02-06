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Глава Росстандарта рассказал о планах взаимодействия с Госстандартом Абхазии

Глава Росстандарта рассказал о планах взаимодействия с Госстандартом Абхазии

В Госстандарте Абхазии прошло совещание по вопросам развития межведомственного сотрудничества в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T14:00+0300

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2023-02-06T14:03+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, как будут развиваться отношения с Госстандартом Абхазии. "В 2020 году на полях встречи глав двух государств была принята программа мероприятий в области социально-экономического развития обоих государств и гармонизация законодательства. В развитие этой программы, которая предусматривает вопросы стандартизации, технического регулирования, сертификации, в конце прошлого года был подписан меморандум о взаимодействии", - отметил Шалаев по итогам переговоров с абхазскими коллегами. Меморандум предполагает развитие отношений по созданию единой инфраструктуры качества. "Наша задача с одной стороны - обеспечить как абхазскому, так и российскому бизнесу беспрепятственное взаимодействие, беспрепятственные поставки, как с точки зрения услуг, так и с точки зрения товаров, так чтобы качество и безопасность были соблюдены, но при этом излишних барьеров не создавалось", - отметил глава Росстандарта. В ближайшее время, абхазской стороне будет предоставлена полная база данных существующих в России стандартов, сообщил Шалаев. У Госстандарта Абхазии будет самая свежая информация оптом, какие технические требования на ту или иную продукцию или изделия действуют на территории России. Еще одна задача – помощь в подготовке абхазских специалистов. Краснодарский центр стандартизации и технологии будет выступать в качестве "одного окна", которое будет отвечать на все технические вопросы, возникающие по поставкам тех или иных видов продукции.

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