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Госстандарт Абхазии и Росстандарт провели переговоры в Сухуме

Госстандарт Абхазии и Росстандарт провели переговоры в Сухуме

Встреча была посвящена вопросам развития межведомственного сотрудничества в области стандартизации, метрологии. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T11:55+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Совещание по вопросам развития межведомственного сотрудничества в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия в сфере технического регулирования прошло в Госстандарте Абхазии. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что практически во всех ведомствах действуют соглашения.Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев поблагодарил абхазскую сторону за встречу."Задача наших ведомств состоит в том, чтобы способствовать укреплению торгово-экономического взаимодействия между Абхазией и Российской Федерацией. Осенью прошлого года был подписан меморандум о сотрудничестве, и наша задача – чтобы то, что написано, не оставалось на бумаге, а максимально оперативно внедрялось в жизнь и способствовало увеличению товарооборота с Абхазией", – сказал Шалаев.Председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия подчеркнул, что встреча полезна для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия между странами в области стандартизации и метрологии.

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госстандарт абхазии, росстандарт, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии