Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mid-abkhazii-napravil-notu-soboleznovaniya-ministerstvu-inostrannykh-del-sirii--1043977713.html
МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии
МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии
Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T12:25+0300
2023-02-06T12:25+0300
в абхазии
сирия
абхазия
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039122213_0:76:1466:901_1920x0_80_0_0_569266e0f303b88aeefd5404fb32cbfa.jpg
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Сирии в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в северных провинциях Сирии. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039122213_82:0:1385:977_1920x0_80_0_0_522a25c446428f8de1e5b079b66262a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сирия, абхазия, мид абхазии
сирия, абхазия, мид абхазии

МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии

12:25 06.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Лого МИДа Абхазии
Лого МИДа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Сирии в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в северных провинциях Сирии.
"Министерство иностранных дел Республики Абхазия разделяет горечь утраты с семьями погибших и всем братским сирийским народом, желает выздоровления всем раненым и выражает надежду на скорейшее преодоление последствий этой трагедии, возвращение пострадавшего региона к обычному образу жизни".
По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0