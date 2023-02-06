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МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии
МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии
Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T12:25+0300
2023-02-06T12:25+0300
2023-02-06T12:25+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Сирии в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в северных провинциях Сирии. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323.
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сирия, абхазия, мид абхазии
сирия, абхазия, мид абхазии
МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии
Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Сирии в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в северных провинциях Сирии.
"Министерство иностранных дел Республики Абхазия разделяет горечь утраты с семьями погибших и всем братским сирийским народом, желает выздоровления всем раненым и выражает надежду на скорейшее преодоление последствий этой трагедии, возвращение пострадавшего региона к обычному образу жизни".
По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323.