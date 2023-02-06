https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mid-abkhazii-napravil-notu-soboleznovaniya-ministerstvu-inostrannykh-del-sirii--1043977713.html

МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии

МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирии

Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Сирии в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в северных провинциях Сирии. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человека, пострадали 2323.

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