https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mid-abkhazii-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-assambleey-narodov-evrazii-1043973683.html

МИД Абхазии подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии

МИД Абхазии подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии

Внешнеполитическое ведомство Абхазии намерено подписать важное соглашение в сфере евразийской интеграции. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T10:10+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. МИД Абхазии в этом году подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии, сообщает медиацентр ведомства.Планируется создать рабочие группы по отраслевым и страновым направлениям сотрудничества.В работе Ассамблеи принимает участие более 50 стран. Организация развивает стратегическое партнерство с Евразийской экономической комиссией на уровне высшего руководства.

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