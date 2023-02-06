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https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mid-abkhazii-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-assambleey-narodov-evrazii-1043973683.html
МИД Абхазии подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии
МИД Абхазии подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии
Внешнеполитическое ведомство Абхазии намерено подписать важное соглашение в сфере евразийской интеграции. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T10:10+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. МИД Абхазии в этом году подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии, сообщает медиацентр ведомства.Планируется создать рабочие группы по отраслевым и страновым направлениям сотрудничества.В работе Ассамблеи принимает участие более 50 стран. Организация развивает стратегическое партнерство с Евразийской экономической комиссией на уровне высшего руководства.
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мид абхазии, евразийское экономическое сообщество, политика, в мире
мид абхазии, евразийское экономическое сообщество, политика, в мире

МИД Абхазии подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии

10:10 06.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Внешнеполитическое ведомство Абхазии намерено подписать важное соглашение в сфере евразийской интеграции.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. МИД Абхазии в этом году подпишет Соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии, сообщает медиацентр ведомства.
Документ будет предусматривать расширение и укрепление гуманитарных и деловых связей между республиками и странами евразийского пространства.
Планируется создать рабочие группы по отраслевым и страновым направлениям сотрудничества.
В работе Ассамблеи принимает участие более 50 стран. Организация развивает стратегическое партнерство с Евразийской экономической комиссией на уровне высшего руководства.
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