https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mid-abkhazii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii--1043981290.html

МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции

МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции

По последним данным, в Турции погибли 912 человек, ранены 5385. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T14:30+0300

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2023-02-06T16:34+0300

в абхазии

мид абхазии

турция

в мире

землетрясение

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции, многочисленной абхазской диаспоре в Турции и всему турецкому народу.В результате землетрясения в Турции погибла представительница абхазской диаспоры.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

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