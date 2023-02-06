https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mid-abkhazii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii--1043981290.html
МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции
МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции
По последним данным, в Турции погибли 912 человек, ранены 5385. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T14:30+0300
2023-02-06T14:30+0300
2023-02-06T16:34+0300
в абхазии
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турция
в мире
землетрясение
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции, многочисленной абхазской диаспоре в Турции и всему турецкому народу.В результате землетрясения в Турции погибла представительница абхазской диаспоры.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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мид абхазии, турция, в мире, землетрясение
мид абхазии, турция, в мире, землетрясение
МИД Абхазии выразил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции
14:30 06.02.2023 (обновлено: 16:34 06.02.2023)
По последним данным, в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило соболезнования семьям погибших при землетрясении в Турции, многочисленной абхазской диаспоре в Турции и всему турецкому народу.
"В Республике Абхазия с глубокой скорбью и сопереживанием восприняли новость о землетрясении в юго-восточных провинциях Турции, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения", – говорится в заявлении министра Инала Ардзинба.
В результате землетрясения в Турции погибла представительница абхазской диаспоры.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.