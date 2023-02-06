https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/novoe-zemletryasenie-magnitudoy-78-v-tsentralnoy-chasti-turtsii--1043979529.html

Новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции

Новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции

Землетрясение зафиксировано в 10:24 по времени UTC (13:24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T13:48+0300

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турция

в мире

землетрясение

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщили сейсмологи.Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, однако позднее она была откорректирована.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

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турция, в мире, землетрясение