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Новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции
Новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции
Землетрясение зафиксировано в 10:24 по времени UTC (13:24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T13:48+0300
2023-02-06T13:48+0300
2023-02-06T13:58+0300
турция
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщили сейсмологи.Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, однако позднее она была откорректирована.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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турция, в мире, землетрясение
турция, в мире, землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции
13:48 06.02.2023 (обновлено: 13:58 06.02.2023)
Землетрясение зафиксировано в 10:24 по времени UTC (13:24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщили сейсмологи.
Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, однако позднее она была откорректирована.
Землетрясение зафиксировано в 10:24 по времени UTC (13:24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине двух километров.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.