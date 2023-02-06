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Орденами Мужества награждены бойцы из Абхазии за проявленную отвагу при защите Донбасса
Орденами Мужества награждены бойцы из Абхазии за проявленную отвагу при защите Донбасса
Орденами награждены бойцы за мужество и отвагу, проявленные при защите прав населения Донбасса. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T17:54+0300
2023-02-06T17:54+0300
2023-02-06T17:58+0300
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аслан бжания
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Орденами Мужества за отвагу при защите Донбасса посмертно награждены: Указ подписан президентом Асланом Бжания.
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абхазия, донбасс, аслан бжания
Орденами Мужества награждены бойцы из Абхазии за проявленную отвагу при защите Донбасса
17:54 06.02.2023 (обновлено: 17:58 06.02.2023)
Орденами награждены бойцы за мужество и отвагу, проявленные при защите прав населения Донбасса.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Орденами Мужества за отвагу при защите Донбасса посмертно награждены:
Указ подписан президентом Асланом Бжания.