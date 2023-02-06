https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/ordenami-muzhestva-nagrazhdeny-boytsy-iz-abkhazii-za-proyavlennuyu-otvagu-pri-zaschite-donbassa-1043988979.html

Орденами Мужества награждены бойцы из Абхазии за проявленную отвагу при защите Донбасса

Орденами Мужества награждены бойцы из Абхазии за проявленную отвагу при защите Донбасса

Орденами награждены бойцы за мужество и отвагу, проявленные при защите прав населения Донбасса. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T17:54+0300

2023-02-06T17:54+0300

2023-02-06T17:58+0300

в абхазии

абхазия

донбасс

аслан бжания

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Орденами Мужества за отвагу при защите Донбасса посмертно награждены: Указ подписан президентом Асланом Бжания.

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