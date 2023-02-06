https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/ostorozhno-spoyler-o-fabelmanakh-spilberga-i-knige-dzhonatana-safrana-foera-vot-ya-1043911756.html
Осторожно, спойлер: о "Фабельманах" Спилберга, и книге Джонатана Сафрана Фоера "Вот я"
Осторожно, спойлер: о "Фабельманах" Спилберга, и книге Джонатана Сафрана Фоера "Вот я"
О творчестве Стивена Спилберге, а также об одном из самых известных фильмах 2022 года – "Фабельманы" пойдет речь в очередном выпуске радиошоу "Осторожно... 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T09:10+0300
2023-02-06T09:10+0300
2023-02-06T09:15+0300
радио
осторожно, спойлер
книги
кино
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Осторожно, спойлер: о «Фабельманах» Спилберга, и книге Джонатана Сафрана Фоера "Вот я"
Осторожно, спойлер: о «Фабельманах» Спилберга, и книге Джонатана Сафрана Фоера "Вот я"
О творчестве Стивена Спилберге, а также об одном из самых известных фильмах 2022 года – "Фабельманы" пойдет речь в очередном выпуске радиошоу "Осторожно, спойлер!". А также, Ирина Турава проведет параллель с романом Джонатана Сафрана Фоера -"Вот я".Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , книги, кино, аудио
осторожно, спойлер , книги, кино, аудио
О творчестве Стивена Спилберге, а также об одном из самых известных фильмах 2022 года – "Фабельманы" пойдет речь в очередном выпуске радиошоу "Осторожно, спойлер!". А также, Ирина Турава проведет параллель с романом Джонатана Сафрана Фоера -"Вот я".
Подробности слушайте в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.