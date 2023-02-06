https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/politolog-o-zayavlenii-zurabishvili-o-yuzhnoy-osetii-i-abkhazii-ne-budet-imet-posledstviya--1043978778.html

Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия

Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия

Политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik отметил, что Запад не устраивает нейтральная политика Грузии по отношению к специальной военной операции и... 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T12:55+0300

2023-02-06T12:55+0300

2023-02-06T13:49+0300

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Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg заявила о том, что в мирное соглашение по результатам российско-украинского кризиса должен войти пункт о деоккупации грузинских территорий. В беседе с радио Sputnik политолог Беслан Хагба прокомментировал заявление президента Грузии.Он добавил, что Запад не устраивает нейтральная политика Грузии по отношению к специальной военной операции и торговые отношения с Россией, но заявления грузинского президента не приведут ни к каким радикальным изменениям.

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подкасты, абхазия, южная осетия, грузия, россия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио