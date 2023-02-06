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Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия
Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия
Политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik отметил, что Запад не устраивает нейтральная политика Грузии по отношению к специальной военной операции и... 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T12:55+0300
2023-02-06T12:55+0300
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Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия
Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg заявила о том, что в мирное соглашение по результатам российско-украинского кризиса должен войти пункт о деоккупации грузинских территорий. В беседе с радио Sputnik политолог Беслан Хагба прокомментировал заявление президента Грузии.Он добавил, что Запад не устраивает нейтральная политика Грузии по отношению к специальной военной операции и торговые отношения с Россией, но заявления грузинского президента не приведут ни к каким радикальным изменениям.
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Политолог о заявлении Зурабишвили о Южной Осетии и Абхазии: не будет иметь последствия
12:55 06.02.2023 (обновлено: 13:49 06.02.2023)
Политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik отметил, что Запад не устраивает нейтральная политика Грузии по отношению к специальной военной операции и торговые отношения с Россией.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg заявила о том, что в мирное соглашение по результатам российско-украинского кризиса должен войти пункт о деоккупации грузинских территорий. В беседе с радио Sputnik
политолог Беслан Хагба прокомментировал заявление президента Грузии.
"Политическое руководство Грузии, президент Грузии Зурабишвили всегда отличались русофобским, неприязненным отношением к России. Но ее заявления не будут иметь последствия. Что касается включения вопроса Южной Осетии и Абхазии, Россия неоднократно заявляла, что со стороны РФ этот вопрос решен, потому что это независимые страны. И в этом отношении вряд ли будут какие-то последствия", – сказал Хагба.
Он добавил, что Запад не устраивает нейтральная политика Грузии по отношению к специальной военной операции и торговые отношения с Россией, но заявления грузинского президента не приведут ни к каким радикальным изменениям.