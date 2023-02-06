https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/posol-abkhazii-v-sirii-vyrazil-soboleznovaniya-glave-mid-i-semyam-pogibshikh-pri-zemletryasenii-1043976085.html

Посол Абхазии в Сирии выразил соболезнования главе МИД и семьям погибших при землетрясении

Посол Абхазии в Сирии выразил соболезнования главе МИД и семьям погибших при землетрясении

По последним данным, в Сирии в результате землетрясения погибли 284 человека, пострадали 2323. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T10:40+0300

2023-02-06T10:40+0300

2023-02-06T11:29+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба направил на имя министра иностранных дел Фейсалу аль Микдада соболезнования семьям погибших при землетрясении в городах Хама, Тартуз, Латакия, Алеппо.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 284 человек, пострадали 2323.Правительство Сирии по итогам экстренного собрания сообщило, что больше всего пострадали от землетрясения Алеппо, Латакия и Хама.

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