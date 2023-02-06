https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/shoygu-prikazal-voyskam-rossii-v-sirii-pomoch-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-1043991434.html
Шойгу приказал войскам России в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения
Шойгу приказал войскам России в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения
Свыше 300 российских военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники привлечены к работам по ликвидации последствий землетрясения в Сирии. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T19:20+0300
2023-02-06T19:20+0300
2023-02-06T20:07+0300
сергей шойгу
министерство обороны рф
сирия
турция
землетрясение
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал войскам РФ в Сирии помочь властям страны ликвидировать последствия землетрясения.В городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша развернуты шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи.Десять сводных отрядов из числа военнослужащих приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи.К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.Мобильная группа российских военных медиков находится в готовности на авиабазе "Хмеймим", развернуты четыре пункта приема донорской крови.
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сирия, турция, землетрясение
сергей шойгу, министерство обороны рф, сирия, турция, землетрясение
Шойгу приказал войскам России в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения
19:20 06.02.2023 (обновлено: 20:07 06.02.2023)
Свыше 300 российских военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники привлечены к работам по ликвидации последствий землетрясения в Сирии.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал войскам РФ в Сирии помочь властям страны ликвидировать последствия землетрясения.
"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии об оказании помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения", - сообщили в российском военном ведомстве.
В городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша развернуты шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи.
Десять сводных отрядов из числа военнослужащих приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи.
К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.
Мобильная группа российских военных медиков находится в готовности на авиабазе "Хмеймим", развернуты четыре пункта приема донорской крови.