https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/shoygu-prikazal-voyskam-rossii-v-sirii-pomoch-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-1043991434.html

Шойгу приказал войскам России в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения

Шойгу приказал войскам России в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения

Свыше 300 российских военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники привлечены к работам по ликвидации последствий землетрясения в Сирии. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T19:20+0300

2023-02-06T19:20+0300

2023-02-06T20:07+0300

сергей шойгу

министерство обороны рф

сирия

турция

землетрясение

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал войскам РФ в Сирии помочь властям страны ликвидировать последствия землетрясения.В городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша развернуты шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи.Десять сводных отрядов из числа военнослужащих приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи.К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.Мобильная группа российских военных медиков находится в готовности на авиабазе "Хмеймим", развернуты четыре пункта приема донорской крови.

турция

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сергей шойгу, министерство обороны рф, сирия, турция, землетрясение