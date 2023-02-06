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Соотечественница погибла в Турции при землетрясении

Соотечественница погибла в Турции при землетрясении

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в... 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T11:14+0300

2023-02-06T11:14+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. При землетрясении в Турции погибла одна соотечественница, сообщает Государственный комитет Абхазии по репатриации со ссылкой на Федерацию абхазских культурных центров в Турции.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 4:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.

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