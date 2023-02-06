https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/sootechestvennitsa-pogibla-v-turtsii-pri-zemletryasenii-1043976685.html
Соотечественница погибла в Турции при землетрясении
Соотечественница погибла в Турции при землетрясении
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в... 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T11:14+0300
2023-02-06T11:14+0300
2023-02-06T11:26+0300
в абхазии
турция
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043973805_25:0:2274:1265_1920x0_80_0_0_807004d4b99a057f20794fb452701e17.jpg
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. При землетрясении в Турции погибла одна соотечественница, сообщает Государственный комитет Абхазии по репатриации со ссылкой на Федерацию абхазских культурных центров в Турции.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 4:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.
турция
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043973805_306:0:1993:1265_1920x0_80_0_0_6917b2f63576f7e0b5380baf518dd179.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, абхазия, в мире
Соотечественница погибла в Турции при землетрясении
11:14 06.02.2023 (обновлено: 11:26 06.02.2023)
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. При землетрясении в Турции погибла одна соотечественница, сообщает Государственный комитет Абхазии по репатриации со ссылкой на Федерацию абхазских культурных центров в Турции.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 4:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.