https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/zemletryasenie-magnitudoy-75-proizoshlo-v-turtsii--1043972107.html

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Турции

В стране объявлен уровень тревоги, подразумевающий международную помощь. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T07:00+0300

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турция

землетрясение

в мире

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции.Землетрясение ощущалось в шести регионах Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций."Землетрясение магнитудой 7,4 в центре Кахраманмараш-Пазарчик, произошедшее в 04.17 (совпадает с мск), интенсивно ощущалось в близлежащих провинциях, особенно в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе", - говорится в заявлении.В Шанлыурфе погибло 12 человек, в турецкой провинции Османийе - пятеро.Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны.Вице-президент, глава МВД Турции Сулейман Сойлу прибыли в координационный центр урегулированию последствий землетрясения, объявлен уровень тревоги, подразумевающий международную помощь.

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турция, землетрясение, в мире