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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Турции
В стране объявлен уровень тревоги, подразумевающий международную помощь. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T07:00+0300
2023-02-06T07:00+0300
2023-02-06T07:04+0300
турция
землетрясение
в мире
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции.Землетрясение ощущалось в шести регионах Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций."Землетрясение магнитудой 7,4 в центре Кахраманмараш-Пазарчик, произошедшее в 04.17 (совпадает с мск), интенсивно ощущалось в близлежащих провинциях, особенно в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе", - говорится в заявлении.В Шанлыурфе погибло 12 человек, в турецкой провинции Османийе - пятеро.Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны.Вице-президент, глава МВД Турции Сулейман Сойлу прибыли в координационный центр урегулированию последствий землетрясения, объявлен уровень тревоги, подразумевающий международную помощь.
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турция, землетрясение, в мире
турция, землетрясение, в мире
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Турции
07:00 06.02.2023 (обновлено: 07:04 06.02.2023)
В стране объявлен уровень тревоги, подразумевающий международную помощь.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции.
Землетрясение ощущалось в шести регионах Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"Землетрясение магнитудой 7,4 в центре Кахраманмараш-Пазарчик, произошедшее в 04.17 (совпадает с мск), интенсивно ощущалось в близлежащих провинциях, особенно в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе", - говорится в заявлении.
Есть разрушения в городах Кахраманмараш, Газиантеп, Диарбакыр, Адана и Шанлыурфа.
В Шанлыурфе погибло 12 человек, в турецкой провинции Османийе - пятеро.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны.
Вице-президент, глава МВД Турции Сулейман Сойлу прибыли в координационный центр урегулированию последствий землетрясения, объявлен уровень тревоги, подразумевающий международную помощь.