https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/zemletryasenie-v-sirii-i-turtsii-glavnoe--1043990523.html

Землетрясение в Сирии и Турции: главное

Землетрясение в Сирии и Турции: главное

Турецкое землетрясение по магнитуде стало сильнейшим в Турции почти за 100 лет, с 1939 года, днем был еще один мощнейший толчок магнитудой более 7. Счет... 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T18:19+0300

2023-02-06T18:19+0300

2023-02-06T18:19+0300

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турция

сирия

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землетрясение

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.На данный момент, по сведениям EMSC, зафиксировано более 30 афтершоков.Жертвы По последним данным, в Турции погибли 1498 человек, 8533 раненых, разрушено 2834 здания. Землетрясение затронуло Сирию, где, по последним данным, число жертв достигло 461 человек, пострадали почти 1,3 тысячи человек.Повреждены объекты культурного наследия: в Газиантепе обрушилась историческая крепость, в Алеппо - трещины в знаменитой местной цитадели.Помощь Турции и Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение президента России Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения.Сто специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" приведены в готовность.Президент Сирии Башар Асад также с благодарностью принял предложение о помощи во время телефонного разговора с президентом России. В ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в республику.Глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам РФ в Сирии помочь властям страны ликвидировать последствия землетрясения.Массовая эвакуация началась в сирийской провинции Алеппо из-за угрозы новых подземных толчков.Десятки стран объявили об отправке спасателей и помощи в Сирию и Турцию.Соотечественники в Сирии и ТурцииПрезидент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования Башару Асаду в связи с землетрясением в Сирии.Соболезнования министерству иностранных дел Сирии выразил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. Как рассказал Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба, одна женщина из абхазской диаспоры погибла и восемь человек ранены в результате землетрясений в Турции.По его словам, абхазские студенты, учащиеся в Турции, не пострадали в результате землетрясений.

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