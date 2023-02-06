https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/zemlya-ne-v-poryadke-pochemu-v-abkhazii-ne-rabotaet-kadastr--1043980373.html

"Земля не в порядке": почему в Абхазии не работает кадастр

"Земля не в порядке": почему в Абхазии не работает кадастр

Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T17:20+0300

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По словам главы Государственной кадастровой палаты Темура Сангулия, земельный кадастр необходим Абхазии для того, чтобы, в первую очередь, эффективно управлять территорией, понимать ее границы, границы административно-территориальных единиц, городов, сел. Сейчас же земельными вопросами занимаются районные бюро технической инвентаризации, и каждое из них работает по-своему. Подробнее о важности кадастрового учета земли для Абхазии смотрите в видео Sputnik.

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