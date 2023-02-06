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"Земля не в порядке": почему в Абхазии не работает кадастр
"Земля не в порядке": почему в Абхазии не работает кадастр
Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T17:20+0300
2023-02-06T17:20+0300
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По словам главы Государственной кадастровой палаты Темура Сангулия, земельный кадастр необходим Абхазии для того, чтобы, в первую очередь, эффективно управлять территорией, понимать ее границы, границы административно-территориальных единиц, городов, сел. Сейчас же земельными вопросами занимаются районные бюро технической инвентаризации, и каждое из них работает по-своему. Подробнее о важности кадастрового учета земли для Абхазии смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
"Земля не в порядке": почему в Абхазии не работает кадастр
Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году.
По словам главы Государственной кадастровой палаты Темура Сангулия, земельный кадастр необходим Абхазии для того, чтобы, в первую очередь, эффективно управлять территорией, понимать ее границы, границы административно-территориальных единиц, городов, сел.
Сейчас же земельными вопросами занимаются районные бюро технической инвентаризации, и каждое из них работает по-своему.
Подробнее о важности кадастрового учета земли для Абхазии смотрите в видео Sputnik.