https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/zhiteli-abkhazii-oschutili-podzemnye-tolchki-1043981400.html
Жители Абхазии ощутили подземные толчки
Жители Абхазии ощутили подземные толчки
Турецкое землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T15:05+0300
2023-02-06T15:05+0300
2023-02-06T15:14+0300
в абхазии
абхазия
турция
землетрясение
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Жители Абхазии днем в понедельник ощутили подземные толчки, сообщает "Апсныпресс".На кадрах, опубликованных агентством, видно, как в одной из квартир в Сухуме качаются люстры.Очевидцы сообщают, что в многоэтажках качало люстры, некоторые вышли на улицу. Как рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, землетрясение, которое накануне произошло в Турции, никак не повлияло на обстановку в Сочи, в настоящее время ситуация штатная, небольшие толчки – нормальное для курорта явление.Она отметила, что землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью.По последним данным, число погибших в Турции достигло 1014 человек.
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абхазия, турция, землетрясение
абхазия, турция, землетрясение
Жители Абхазии ощутили подземные толчки
15:05 06.02.2023 (обновлено: 15:14 06.02.2023)
Турецкое землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Жители Абхазии днем в понедельник ощутили подземные толчки, сообщает "Апсныпресс".
На кадрах, опубликованных агентством, видно, как в одной из квартир в Сухуме качаются люстры.
Очевидцы сообщают, что в многоэтажках качало люстры, некоторые вышли на улицу.
Как рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, землетрясение, которое накануне произошло в Турции, никак не повлияло на обстановку в Сочи, в настоящее время ситуация штатная, небольшие толчки – нормальное для курорта явление.
Она отметила, что землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью.
По последним данным, число погибших в Турции достигло 1014 человек.