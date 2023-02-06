https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/zhiteli-abkhazii-oschutili-podzemnye-tolchki-1043981400.html

Жители Абхазии ощутили подземные толчки

Жители Абхазии ощутили подземные толчки

Турецкое землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

турция

землетрясение

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Жители Абхазии днем в понедельник ощутили подземные толчки, сообщает "Апсныпресс".На кадрах, опубликованных агентством, видно, как в одной из квартир в Сухуме качаются люстры.Очевидцы сообщают, что в многоэтажках качало люстры, некоторые вышли на улицу. Как рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, землетрясение, которое накануне произошло в Турции, никак не повлияло на обстановку в Сочи, в настоящее время ситуация штатная, небольшие толчки – нормальное для курорта явление.Она отметила, что землетрясение произошло на юго-западе в горах, ближе к Средиземноморью, а не к Черноморскому побережью.По последним данным, число погибших в Турции достигло 1014 человек.

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