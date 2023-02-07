https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/chernomorenergo-predupredilo-o-vozmozhnykh-vneplanovykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-1044005756.html

"Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях электроэнергии

"Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях электроэнергии

На всей территории Абхазии действует веерный график отключений электричества. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T17:56+0300

2023-02-07T17:56+0300

2023-02-07T17:57+0300

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1a/1037296022_0:0:3494:1966_1920x0_80_0_0_6ae32af950d264749fe2b6440cbc137b.jpg

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях на час из-за высоких нагрузок в энергосистеме.График веерных отключений электричества действует во всех районах Абхазии. Абоненты, питающиеся от Ингур ГЭС, остаются без света в течение семи часов в день. По перетоку электроэнергии из России действует график на три часа в сутки. Главные причины - высокое потребление, критический уровень воды и низкий объем притока в Джварском водохранилище.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

черноморэнерго, абхазия