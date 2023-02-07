https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/chernomorenergo-predupredilo-o-vozmozhnykh-vneplanovykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-1044005756.html
"Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях электроэнергии
"Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях электроэнергии
На всей территории Абхазии действует веерный график отключений электричества. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T17:56+0300
2023-02-07T17:56+0300
2023-02-07T17:57+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1a/1037296022_0:0:3494:1966_1920x0_80_0_0_6ae32af950d264749fe2b6440cbc137b.jpg
СУХУМ, 7 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях на час из-за высоких нагрузок в энергосистеме.График веерных отключений электричества действует во всех районах Абхазии. Абоненты, питающиеся от Ингур ГЭС, остаются без света в течение семи часов в день. По перетоку электроэнергии из России действует график на три часа в сутки. Главные причины - высокое потребление, критический уровень воды и низкий объем притока в Джварском водохранилище.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1a/1037296022_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_1539fbd2c35a9c126aa2d30c3bcea859.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
черноморэнерго, абхазия
"Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях электроэнергии
17:56 07.02.2023 (обновлено: 17:57 07.02.2023)
На всей территории Абхазии действует веерный график отключений электричества.
СУХУМ, 7 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" предупредило о возможных внеплановых отключениях на час из-за высоких нагрузок в энергосистеме.
График веерных отключений электричества действует во всех районах Абхазии. Абоненты, питающиеся от Ингур ГЭС, остаются без света в течение семи часов в день. По перетоку электроэнергии из России действует график на три часа в сутки.
Главные причины - высокое потребление, критический уровень воды и низкий объем притока в Джварском водохранилище.