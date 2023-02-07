https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/edinoe-podrazdelenie-oformleniya-i-kontrolya-tovarov-zarabotalo-na-tamozhennom-postu-sukhum-1043997421.html

Единое подразделение оформления и контроля товаров заработало на таможенном посту "Сухум"

Единое подразделение оформления и контроля товаров заработало на таможенном посту "Сухум"

Таможенный пост "Сухум" главного управления таможенного оформления и контроля – структурное подразделение ГТК. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. С 1 января 2023 года на таможенном посту "Сухум" действует единое подразделение оформления и контроля товаров на всех видах транспорта –автомобильном, морском и железнодорожном. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Новое подразделение объединило полномочия инспекторов по всем направлениям таможенного оформления.Как рассказал начальник таможенного поста "Сухум" Тимур Амичба, грузы, поставляемые на пост, составляют около 85% от общего товарооборота. За январь сотрудники отдела оформления выпустили 959 таможенных деклараций, что больше на 465, чем за тот же период в 2022 году. В среднем в день оформляется около 30-50 деклараций.

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