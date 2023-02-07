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Гранаты и огнеметы, разбросанные по склону горы, обнаружили в Гудаутском районе
Гранаты и огнеметы, разбросанные по склону горы, обнаружили в Гудаутском районе
Старые боеприпасы были разбросаны по склону горы в селе Амжыкхуа (Агараки) Гудаутского района. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T15:55+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Старые огнеметы "Шмель", противотанковая граната, ручная граната и противопехотные мины обнаружили в селе Амжыкхуа (Агараки) Гудаутского района. Они были разбросаны по склону горы, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. О находке в ведомство сообщили местные жители. Сотрудники пиротехнического отдела выехали на место, изъяли боеприпасы и перевезли их в безопасное место для утилизации.
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мчс абхазии, гагрский район, абхазия
мчс абхазии, гагрский район, абхазия
Гранаты и огнеметы, разбросанные по склону горы, обнаружили в Гудаутском районе
Старые боеприпасы были разбросаны по склону горы в селе Амжыкхуа (Агараки) Гудаутского района.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Старые огнеметы "Шмель", противотанковая граната, ручная граната и противопехотные мины обнаружили в селе Амжыкхуа (Агараки) Гудаутского района. Они были разбросаны по склону горы, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
О находке в ведомство сообщили местные жители.
Сотрудники пиротехнического отдела выехали на место, изъяли боеприпасы и перевезли их в безопасное место для утилизации.