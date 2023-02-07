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Кургинян о продаже Украины: уже известен финансист-рейдер
Кургинян о продаже Украины: уже известен финансист-рейдер
Какие скрытые от общественности финансовые операции стоят за отставками в рядах киевской верхушки и к чему они ведут страну ― мнение российского политического... 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T11:23+0300
2023-02-07T11:23+0300
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Кургинян: уже известен финансист-рейдер, который хочет купить Украину
Кургинян: уже известен финансист-рейдер, который хочет купить Украину
Ряд отставок высших должностных лиц киевского режима говорит о том, что прежняя "креатура Коломойского" посыпалась, наступил новый этап западной реализации проекта "Украина", а это продажа консолидированного ресурса в виде украинского народа по примерной цене 50 тысяч долларов за труп боеспособного мужчины; вся украинская земля, вся промышленность и оставшиеся в живых украинцы ― все это хочет прибрать к рукам американский финансист Ларри Финк, который уже договаривается о цене с Зеленским, полагает российский политический эксперт, публицист Сергей Кургинян.По словам Кургиняна, Украины как самостоятельного государства не будет, ее будут уничтожать, в условиях позиционной войны потенциал Украины начинает таять.
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подкасты, украина, политика, аудио
подкасты, украина, политика, аудио
Кургинян о продаже Украины: уже известен финансист-рейдер
11:23 07.02.2023 (обновлено: 11:35 07.02.2023)
Какие скрытые от общественности финансовые операции стоят за отставками в рядах киевской верхушки и к чему они ведут страну ― мнение российского политического эксперта Сергея Кургиняна.
Ряд отставок высших должностных лиц киевского режима говорит о том, что прежняя "креатура Коломойского" посыпалась, наступил новый этап западной реализации проекта "Украина", а это продажа консолидированного ресурса в виде украинского народа по примерной цене 50 тысяч долларов за труп боеспособного мужчины; вся украинская земля, вся промышленность и оставшиеся в живых украинцы ― все это хочет прибрать к рукам американский финансист Ларри Финк, который уже договаривается о цене с Зеленским, полагает российский политический эксперт, публицист Сергей Кургинян.
"Там идут взаимные шуры-муры, идут подковерные финансовые операции, но уже известен бенефициар-рейдер, который хочет купить Украину ― Ларри Финк. А как покупают рейдеры: они всячески повышают цену своих услуг и понижают возможности Украины. Вот, вы без нас ничего не сделаете, тогда, условно, за каждый танк "Леопард" ― сто тысяч квадратных километров земли, навскидку", ― рассуждает эксперт.
По словам Кургиняна, Украины как самостоятельного государства не будет, ее будут уничтожать, в условиях позиционной войны потенциал Украины начинает таять.