https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/kurginyan-o-prodazhe-ukrainy-uzhe-izvesten-finansist-reyder-1043998586.html

Кургинян о продаже Украины: уже известен финансист-рейдер

Кургинян о продаже Украины: уже известен финансист-рейдер

Какие скрытые от общественности финансовые операции стоят за отставками в рядах киевской верхушки и к чему они ведут страну ― мнение российского политического... 07.02.2023, Sputnik Абхазия

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Кургинян: уже известен финансист-рейдер, который хочет купить Украину Кургинян: уже известен финансист-рейдер, который хочет купить Украину

Ряд отставок высших должностных лиц киевского режима говорит о том, что прежняя "креатура Коломойского" посыпалась, наступил новый этап западной реализации проекта "Украина", а это продажа консолидированного ресурса в виде украинского народа по примерной цене 50 тысяч долларов за труп боеспособного мужчины; вся украинская земля, вся промышленность и оставшиеся в живых украинцы ― все это хочет прибрать к рукам американский финансист Ларри Финк, который уже договаривается о цене с Зеленским, полагает российский политический эксперт, публицист Сергей Кургинян.По словам Кургиняна, Украины как самостоятельного государства не будет, ее будут уничтожать, в условиях позиционной войны потенциал Украины начинает таять.

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