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Олимпиада в Сочи: девять лет
Олимпиада в Сочи: девять лет
7 февраля 2014 город Сочи стал первой зимней олимпийской столицей России. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T14:55+0300
2023-02-07T14:55+0300
2023-02-07T15:10+0300
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В Олимпийских Играх 2014 года участвовало 2780 спортсменов из 88 стран. Сборная России состояла из 225 участников, самое большое количество за историю зимних Игр. Россия заняла первое место в медальном зачете.
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олимпийские игры, сочи, россия, спорт, видео, мультимедиа, видео
олимпийские игры, сочи, россия, спорт, видео, мультимедиа, видео
Олимпиада в Сочи: девять лет
14:55 07.02.2023 (обновлено: 15:10 07.02.2023)
7 февраля 2014 город Сочи стал первой зимней олимпийской столицей России.
В Олимпийских Играх 2014 года участвовало 2780 спортсменов из 88 стран.
Сборная России состояла из 225 участников, самое большое количество за историю зимних Игр.
Россия заняла первое место в медальном зачете.