https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/olimpiada-v-sochi-devyat-let--1044000593.html

Олимпиада в Сочи: девять лет

Олимпиада в Сочи: девять лет

7 февраля 2014 город Сочи стал первой зимней олимпийской столицей России. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

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В Олимпийских Играх 2014 года участвовало 2780 спортсменов из 88 стран. Сборная России состояла из 225 участников, самое большое количество за историю зимних Игр. Россия заняла первое место в медальном зачете.

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олимпийские игры, сочи, россия, спорт, видео, мультимедиа, видео