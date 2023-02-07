https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/podacha-elektroenergii-v-tsentre-gagry-vosstanovlena-1044008191.html

Подача электроэнергии в центре Гагры восстановлена

Подача электроэнергии в центре Гагры восстановлена

Жители несколько многоэтажных домов в центре Гагры оставились без электричества с вечера понедельника, 6 января. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T17:30+0300

2023-02-07T17:30+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

гагрский район

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроэнергии в центре Гагры восстановлена, рассказал корреспонденту Sputnik начальник гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Аслан Айба. Он отметил, что для возобновления электроснабжения была построена воздушная линия. Раннее Айба уточнял, что без света с вечера понедельника оставалось пять или шесть многоэтажек, расположенных вблизи гостиницы "Абхазия". Пничиной тому было повреждение высоковольтного кабеля, который шел от местной подстанции. По его мнению, кабель вышел из строя из-за частых отключений и включений электричества.

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