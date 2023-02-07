https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/posolstvo-abkhazii-v-sirii-okazalo-pomosch-postradavshim-pri-zemletryasenii-1044003575.html

Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении

Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении

Сильнейшее землетрясение произошло в Сирии и Турции в понедельник 6 февраля. По последним данным, жертвами стали более пяти тысяч человек. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T16:31+0300

2023-02-07T16:31+0300

2023-02-07T16:39+0300

в абхазии

сирия

абхазия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044003399_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c57af0b626d1c231bf6137b239d268f.jpg

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба.По его словам, в Сирии учрежден фонд, который занимается сбором средств для помощи пострадавшим. Посольство Абхазии пожертвовало в фонд десять миллионов сирийских лир, это более 100 тысяч рублей.Сильнейшее землетрясение произошло в Сирии и Турции в понедельник, 6 февраля. Жертвами стихии стало около пяти тысяч человек. По словам посла Абхазии в Сирии, пока сложно сказать, сколько человек осталось под завалами.Представители абхазо-адыгского народа при землетрясении в Сирии не пострадали.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сирия, абхазия, землетрясение