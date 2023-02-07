https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/posolstvo-abkhazii-v-sirii-okazalo-pomosch-postradavshim-pri-zemletryasenii-1044003575.html
Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении
Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении
Сильнейшее землетрясение произошло в Сирии и Турции в понедельник 6 февраля. По последним данным, жертвами стали более пяти тысяч человек. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T16:31+0300
2023-02-07T16:31+0300
2023-02-07T16:39+0300
в абхазии
сирия
абхазия
землетрясение
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба.По его словам, в Сирии учрежден фонд, который занимается сбором средств для помощи пострадавшим. Посольство Абхазии пожертвовало в фонд десять миллионов сирийских лир, это более 100 тысяч рублей.Сильнейшее землетрясение произошло в Сирии и Турции в понедельник, 6 февраля. Жертвами стихии стало около пяти тысяч человек. По словам посла Абхазии в Сирии, пока сложно сказать, сколько человек осталось под завалами.Представители абхазо-адыгского народа при землетрясении в Сирии не пострадали.
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сирия, абхазия, землетрясение
сирия, абхазия, землетрясение
Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении
16:31 07.02.2023 (обновлено: 16:39 07.02.2023)
Сильнейшее землетрясение произошло в Сирии и Турции в понедельник 6 февраля. По последним данным, жертвами стали более пяти тысяч человек.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба.
По его словам, в Сирии учрежден фонд, который занимается сбором средств для помощи пострадавшим. Посольство Абхазии пожертвовало в фонд десять миллионов сирийских лир, это более 100 тысяч рублей.
"Мы также помогаем одеждой. Очень много людей остались без крыши над головой. Гостиницы и отели страны приютили их у себя", – рассказал Хутаба.
Сильнейшее землетрясение произошло в Сирии и Турции в понедельник, 6 февраля. Жертвами стихии стало около пяти тысяч человек.
По словам посла Абхазии в Сирии, пока сложно сказать, сколько человек осталось под завалами.
Представители абхазо-адыгского народа при землетрясении в Сирии не пострадали.