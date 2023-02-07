https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/ratifitsirovano-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-stazha-sluzhby-tamozhennikov-rossii-i-abkhazii-1044001230.html

Ратифицировано соглашение о взаимном признании стажа службы таможенников России и Абхазии

Ратифицировано соглашение о взаимном признании стажа службы таможенников России и Абхазии

Документ был ратифицирован Абхазией еще в прошлом году. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T14:00+0300

2023-02-07T14:00+0300

2023-02-07T14:30+0300

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гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Госдума ратифицировала проект соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах.Согласно авторам законопроекта, соглашением устанавливается взаимное признание стажа службы (выслуги лет) сотрудников таможенных органов, являющихся гражданами РФ и Абхазии и осуществляющих свою служебную деятельность на условиях контракта о службе в таможенных органах на территории соответствующих стран, для выплаты надбавок в размере, предусмотренном законодательством упомянутых стран, за стаж службы (выслугу лет) к денежному довольствию."Документ призван создать благоприятные возможности для тех сотрудников, которые работали или в Государственном таможенном комитете Абхазии, или в нашей Федеральной таможенной службе. Мы таким образом продолжаем снимать препятствия для взаимного перетока кадров и для того, чтобы себя комфортно чувствовали наши коллеги, наши союзники, наши друзья", – отметил первый зампред Комитета по делам СНГ Константин Затулин.

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Sputnik Абхазия

госдума рф, абхазия, россия, таможня, гармонизация законодательств абхазии и россии