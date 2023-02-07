https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/rossiyskie-spasateli-budut-rabotat-v-turtsii-kruglosutochno-1043995004.html
Российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно
Российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение, произошедшее в стране в понедельник, стало самым сильным с 1939 года. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T08:55+0300
2023-02-07T08:55+0300
2023-02-07T11:06+0300
турция
мчс рф
россия
землетрясение
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Российские спасатели, прибывшие в Турцию, готовы сразу же приступить к ликвидации последствий землетрясения и будут работать круглосуточно, сообщил советник главы МЧС России Данила Мартынов.Аэромобильная группировка, направленная в Турцию, состоит из более 100 спасателей международного класса. Все они имеют "колоссальный опыт работы по всему миру". Они привезли с собой все необходимое оборудование, а также кинологов."Также мы с собой привезли и специальных кинологов, кинологические группы, которые также подготовлены для поиска пострадавших людей, которые находятся под завалами", – добавил он.У российской группировки в распоряжении аэромобильный госпиталь из нескольких блоков, в том числе реанимация и терапевтическое отделение.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 2921 человек, пострадали более 15 тысяч. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/1043982822.html
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турция, мчс рф, россия, землетрясение
турция, мчс рф, россия, землетрясение
Российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно
08:55 07.02.2023 (обновлено: 11:06 07.02.2023)
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение, произошедшее в стране в понедельник, стало самым сильным с 1939 года.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Российские спасатели, прибывшие в Турцию, готовы сразу же приступить к ликвидации последствий землетрясения и будут работать круглосуточно, сообщил советник главы МЧС России Данила Мартынов.
"Мы будем делиться на несколько группировок, способны будем работать и приступим к работе в круглосуточном режиме... Как только мы прибудем в ту зону, в которой мы будем работать, мы сразу же приступаем к ликвидации последствий и поиску пострадавших людей", – сказал Мартынов.
Аэромобильная группировка, направленная в Турцию, состоит из более 100 спасателей международного класса. Все они имеют "колоссальный опыт работы по всему миру". Они привезли с собой все необходимое оборудование, а также кинологов.
"Также мы с собой привезли и специальных кинологов, кинологические группы, которые также подготовлены для поиска пострадавших людей, которые находятся под завалами", – добавил он.
У российской группировки в распоряжении аэромобильный госпиталь из нескольких блоков, в том числе реанимация и терапевтическое отделение.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.
По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 2921 человек, пострадали более 15 тысяч.
В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.