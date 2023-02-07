https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/rossiyskie-spasateli-budut-rabotat-v-turtsii-kruglosutochno-1043995004.html

Российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно

Российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение, произошедшее в стране в понедельник, стало самым сильным с 1939 года. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T08:55+0300

2023-02-07T08:55+0300

2023-02-07T11:06+0300

турция

мчс рф

россия

землетрясение

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Российские спасатели, прибывшие в Турцию, готовы сразу же приступить к ликвидации последствий землетрясения и будут работать круглосуточно, сообщил советник главы МЧС России Данила Мартынов.Аэромобильная группировка, направленная в Турцию, состоит из более 100 спасателей международного класса. Все они имеют "колоссальный опыт работы по всему миру". Они привезли с собой все необходимое оборудование, а также кинологов."Также мы с собой привезли и специальных кинологов, кинологические группы, которые также подготовлены для поиска пострадавших людей, которые находятся под завалами", – добавил он.У российской группировки в распоряжении аэромобильный госпиталь из нескольких блоков, в том числе реанимация и терапевтическое отделение.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 2921 человек, пострадали более 15 тысяч. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/1043982822.html

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