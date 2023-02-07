https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/rossiyskie-spasateli-otpravilis-osmatrivat-zavaly-v-kakhramanmarashe-1044004437.html

Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше

Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше

Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T16:50+0300

2023-02-07T16:50+0300

2023-02-07T17:36+0300

мчс рф

россия

турция

землетрясение

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" Игорь Акмаев.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, работа спасателей "осложняется большим количеством завалов, разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками".Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

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