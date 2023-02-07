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Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T16:50+0300
2023-02-07T16:50+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" Игорь Акмаев.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, работа спасателей "осложняется большим количеством завалов, разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками".Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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мчс рф, россия, турция, землетрясение
мчс рф, россия, турция, землетрясение
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
16:50 07.02.2023 (обновлено: 17:36 07.02.2023)
Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" Игорь Акмаев.
"Основная группа разведки уже поехала на место проводить рекогносцировку и осматривать завалы", – сказал Акмаев.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, работа спасателей "осложняется большим количеством завалов, разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками".
Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.