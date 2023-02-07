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Семь случаев COVID-19 зафиксировали в Абхазии в январе
Семь случаев COVID-19 зафиксировали в Абхазии в январе
Всего за время пандемии выявлено более 57 тысяч случаев, 695 человек скончались. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T15:19+0300
2023-02-07T15:19+0300
2023-02-07T15:37+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Семь случаев коронавируса зафиксировали в Абхазии в январе, сообщает Минздрав. ВОЗ сохранила за COVID-19 статус глобальной пандемии. По мнению ученых, нет никаких сомнений, что коронавирус останется постоянным патогеном у людей и животных в будущем. В Абхазии с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев заболевания, 695 человек скончались.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина
Семь случаев COVID-19 зафиксировали в Абхазии в январе
15:19 07.02.2023 (обновлено: 15:37 07.02.2023)
Всего за время пандемии выявлено более 57 тысяч случаев, 695 человек скончались.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Семь случаев коронавируса зафиксировали в Абхазии в январе, сообщает Минздрав.
ВОЗ сохранила за COVID-19 статус глобальной пандемии.
По мнению ученых, нет никаких сомнений, что коронавирус останется постоянным патогеном у людей и животных в будущем.
В Абхазии с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев заболевания, 695 человек скончались.