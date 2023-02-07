https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/sem-sluchaev-covid-19-zafiksirovali-v-abkhazii-v-yanvare-1044002777.html

Семь случаев COVID-19 зафиксировали в Абхазии в январе

Семь случаев COVID-19 зафиксировали в Абхазии в январе

Всего за время пандемии выявлено более 57 тысяч случаев, 695 человек скончались. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T15:19+0300

2023-02-07T15:19+0300

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ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

медицина

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Семь случаев коронавируса зафиксировали в Абхазии в январе, сообщает Минздрав. ВОЗ сохранила за COVID-19 статус глобальной пандемии. По мнению ученых, нет никаких сомнений, что коронавирус останется постоянным патогеном у людей и животных в будущем. В Абхазии с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев заболевания, 695 человек скончались.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина