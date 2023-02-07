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Страны-поставщики вина в Россию в 2022 году
Страны-поставщики вина в Россию в 2022 году
Абхазия — седьмая в списке поставщиков вина в Россию. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T18:23+0300
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Абхазия опустилась на седьмую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию в 2022 году. В 2021 году абхазское вино на российском рынке было пятым, наравне с Португалией. Общее количество экспорта составляло 18 миллионов литров. В прошлом году Абхазия экспортировала 13 миллионов литров вина.
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инфографика, мультимедиа, экономика, вино, россия, абхазия, инфографика
инфографика, мультимедиа, экономика, вино, россия, абхазия, инфографика
Страны-поставщики вина в Россию в 2022 году
18:23 07.02.2023 (обновлено: 18:24 07.02.2023)
Абхазия — седьмая в списке поставщиков вина в Россию.
Абхазия опустилась на седьмую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию в 2022 году.
В 2021 году абхазское вино на российском рынке было пятым, наравне с Португалией. Общее количество экспорта составляло 18 миллионов литров.
В прошлом году Абхазия экспортировала 13 миллионов литров вина.