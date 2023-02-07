https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/strany-postavschiki-vina-v-rossiyu-v-2022-godu-1043993690.html

Страны-поставщики вина в Россию в 2022 году

Страны-поставщики вина в Россию в 2022 году

Абхазия — седьмая в списке поставщиков вина в Россию. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T18:23+0300

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Абхазия опустилась на седьмую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию в 2022 году. В 2021 году абхазское вино на российском рынке было пятым, наравне с Португалией. Общее количество экспорта составляло 18 миллионов литров. В прошлом году Абхазия экспортировала 13 миллионов литров вина.

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