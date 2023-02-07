https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/studenty-iz-abkhazii-smogut-postupat-v-vuzy-belarusi-1044000835.html
Студенты из Абхазии смогут поступать в вузы Беларуси
Студенты из Абхазии смогут поступать в вузы Беларуси
МИД Абхазии при поддержке президента помогает молодым лидерам обучаться по ведущим образовательным программам в России. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T13:45+0300
2023-02-07T13:45+0300
2023-02-07T14:07+0300
в абхазии
мид абхазии
инал ардзинба
студенты
образование
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Студенты из Абхазии смогут поступать в ведущие вузы Беларуси. В этом году, по словам главы МИД Инала Ардзинба, выстраиваются контакты с белорусскими вузами. Министр предупредил, что требования к поступающим на бюджетные места будут выше, чем раньше, так как это ответственность перед государством-партнером. Особый упор будет на направление информационных технологий и инженерные специальности.
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мид абхазии, инал ардзинба, студенты, образование
мид абхазии, инал ардзинба, студенты, образование
Студенты из Абхазии смогут поступать в вузы Беларуси
13:45 07.02.2023 (обновлено: 14:07 07.02.2023)
МИД Абхазии при поддержке президента помогает молодым лидерам обучаться по ведущим образовательным программам в России.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Студенты из Абхазии смогут поступать в ведущие вузы Беларуси.
В этом году, по словам главы МИД Инала Ардзинба, выстраиваются контакты с белорусскими вузами.
Министр предупредил, что требования к поступающим на бюджетные места будут выше, чем раньше, так как это ответственность перед государством-партнером.
"Мы не имеем права скатываться к родственным и дружеским связям, а должны руководствоваться ясными параметрами государственной целесообразности", — отметил Ардзинба.
Особый упор будет на направление информационных технологий и инженерные специальности.