https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/studenty-iz-abkhazii-smogut-postupat-v-vuzy-belarusi-1044000835.html

Студенты из Абхазии смогут поступать в вузы Беларуси

Студенты из Абхазии смогут поступать в вузы Беларуси

МИД Абхазии при поддержке президента помогает молодым лидерам обучаться по ведущим образовательным программам в России. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T13:45+0300

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в абхазии

мид абхазии

инал ардзинба

студенты

образование

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Студенты из Абхазии смогут поступать в ведущие вузы Беларуси. В этом году, по словам главы МИД Инала Ардзинба, выстраиваются контакты с белорусскими вузами. Министр предупредил, что требования к поступающим на бюджетные места будут выше, чем раньше, так как это ответственность перед государством-партнером. Особый упор будет на направление информационных технологий и инженерные специальности.

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мид абхазии, инал ардзинба, студенты, образование