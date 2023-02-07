Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/takie-obstoyatelstva-kacharava-o-bezopasnosti-na-dorogakh--1043995896.html
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
О том, какие меры для улучшения ситуации на автодорогах Абазии планируют внедрять в МВД, чем в этом вопросе может помочь общественность, в эфире радио Sputnik... 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T14:21+0300
2023-02-07T14:29+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
дтп
аварии
порядок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1043996042_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6438ad8a724e21267efe3903b5fb2290.jpg
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
В Общественной палате Абхазии обсудили безопасность дорожного движения. Заседание прошло с участием министра внутренних дел, его заместителя и первого вице-премьера. Какие меры предлагали участники встречи для уменьшения количества аварий на дорогах страны, в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Роман Качарава. По его словам, Общественная палата инициировала эту встречу для того, чтобы видеть понимание проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации. "Мы увидели, что ситуация для МВД очень актуальная, и вопросом занимаются. Меры, которые МВД сейчас внедряет, – это снятие тонировки с автомобилей, ужесточение правил использования автомобилей, в том числе использование ремня безопасности. По заверению министра, если бы люди были пристегнуты, то число погибших было бы на треть меньше. Также МВД планирует установку большого количества камер на дорогах, которые будут фиксировать нарушение скоростного режима. Будут увеличиваться штрафы", – сказал Качарава Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1043996042_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_a3a7f92d7b082c833838044daa9087a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, дтп, аварии, порядок, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, дтп, аварии, порядок, аудио

Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах

14:21 07.02.2023 (обновлено: 14:29 07.02.2023)
Радио
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
Подписаться на
НовостиTelegram
О том, какие меры для улучшения ситуации на автодорогах Абазии планируют внедрять в МВД, чем в этом вопросе может помочь общественность, в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Роман Качарава.
В Общественной палате Абхазии обсудили безопасность дорожного движения. Заседание прошло с участием министра внутренних дел, его заместителя и первого вице-премьера.
Какие меры предлагали участники встречи для уменьшения количества аварий на дорогах страны, в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Роман Качарава.
По его словам, Общественная палата инициировала эту встречу для того, чтобы видеть понимание проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации.
"Мы увидели, что ситуация для МВД очень актуальная, и вопросом занимаются. Меры, которые МВД сейчас внедряет, – это снятие тонировки с автомобилей, ужесточение правил использования автомобилей, в том числе использование ремня безопасности. По заверению министра, если бы люди были пристегнуты, то число погибших было бы на треть меньше. Также МВД планирует установку большого количества камер на дорогах, которые будут фиксировать нарушение скоростного режима. Будут увеличиваться штрафы", – сказал Качарава
Подробности слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0