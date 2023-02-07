https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/takie-obstoyatelstva-kacharava-o-bezopasnosti-na-dorogakh--1043995896.html

Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах

Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах

О том, какие меры для улучшения ситуации на автодорогах Абазии планируют внедрять в МВД, чем в этом вопросе может помочь общественность, в эфире радио Sputnik... 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T14:21+0300

2023-02-07T14:21+0300

2023-02-07T14:29+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

дтп

аварии

порядок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1043996042_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6438ad8a724e21267efe3903b5fb2290.jpg

Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах

В Общественной палате Абхазии обсудили безопасность дорожного движения. Заседание прошло с участием министра внутренних дел, его заместителя и первого вице-премьера. Какие меры предлагали участники встречи для уменьшения количества аварий на дорогах страны, в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Роман Качарава. По его словам, Общественная палата инициировала эту встречу для того, чтобы видеть понимание проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации. "Мы увидели, что ситуация для МВД очень актуальная, и вопросом занимаются. Меры, которые МВД сейчас внедряет, – это снятие тонировки с автомобилей, ужесточение правил использования автомобилей, в том числе использование ремня безопасности. По заверению министра, если бы люди были пристегнуты, то число погибших было бы на треть меньше. Также МВД планирует установку большого количества камер на дорогах, которые будут фиксировать нарушение скоростного режима. Будут увеличиваться штрафы", – сказал Качарава Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, дтп, аварии, порядок, аудио