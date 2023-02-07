https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/takie-obstoyatelstva-kacharava-o-bezopasnosti-na-dorogakh--1043995896.html
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
О том, какие меры для улучшения ситуации на автодорогах Абазии планируют внедрять в МВД, чем в этом вопросе может помочь общественность, в эфире радио Sputnik... 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T14:21+0300
2023-02-07T14:21+0300
2023-02-07T14:29+0300
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Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
В Общественной палате Абхазии обсудили безопасность дорожного движения. Заседание прошло с участием министра внутренних дел, его заместителя и первого вице-премьера. Какие меры предлагали участники встречи для уменьшения количества аварий на дорогах страны, в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Роман Качарава. По его словам, Общественная палата инициировала эту встречу для того, чтобы видеть понимание проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации. "Мы увидели, что ситуация для МВД очень актуальная, и вопросом занимаются. Меры, которые МВД сейчас внедряет, – это снятие тонировки с автомобилей, ужесточение правил использования автомобилей, в том числе использование ремня безопасности. По заверению министра, если бы люди были пристегнуты, то число погибших было бы на треть меньше. Также МВД планирует установку большого количества камер на дорогах, которые будут фиксировать нарушение скоростного режима. Будут увеличиваться штрафы", – сказал Качарава Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, дтп, аварии, порядок, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, дтп, аварии, порядок, аудио
Такие обстоятельства: Качарава о безопасности на дорогах
14:21 07.02.2023 (обновлено: 14:29 07.02.2023)
О том, какие меры для улучшения ситуации на автодорогах Абазии планируют внедрять в МВД, чем в этом вопросе может помочь общественность, в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Роман Качарава.
В Общественной палате Абхазии обсудили безопасность дорожного движения. Заседание прошло с участием министра внутренних дел, его заместителя и первого вице-премьера.
Какие меры предлагали участники встречи для уменьшения количества аварий на дорогах страны, в эфире радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Роман Качарава.
По его словам, Общественная палата инициировала эту встречу для того, чтобы видеть понимание проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации.
"Мы увидели, что ситуация для МВД очень актуальная, и вопросом занимаются. Меры, которые МВД сейчас внедряет, – это снятие тонировки с автомобилей, ужесточение правил использования автомобилей, в том числе использование ремня безопасности. По заверению министра, если бы люди были пристегнуты, то число погибших было бы на треть меньше. Также МВД планирует установку большого количества камер на дорогах, которые будут фиксировать нарушение скоростного режима. Будут увеличиваться штрафы", – сказал Качарава
Подробности слушайте в аудиофайле
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