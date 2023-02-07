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Тело Николая Денисенко, погибшего в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду
Тело Николая Денисенко, погибшего в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Тело Николая Денисенко, погибшего 31 января в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T13:10+0300
2023-02-07T13:10+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Тело Николая Денисенко, погибшего 31 января в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии привезли бойца из Ростова-на-Дону.В январе в Абхазии простились с еще одним добровольцем из Абхазии, погибшим в декабре прошлого года в боях за Донбасс, Дмитрием Цвижба.
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мчс абхазии, абхазия, донбасс
Тело Николая Денисенко, погибшего в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду
13:10 07.02.2023 (обновлено: 13:54 07.02.2023)
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Тело Николая Денисенко, погибшего 31 января в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду.
Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии привезли бойца из Ростова-на-Дону.
В январе в Абхазии простились с еще одним добровольцем из Абхазии, погибшим в декабре прошлого года в боях за Донбасс, Дмитрием Цвижба.