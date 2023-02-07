https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/telo-nikolaya-denisenko-pogibshego-v-boyakh-za-osvobozhdenie-donbassa-dostavili-v-pitsundu-1044000007.html

Тело Николая Денисенко, погибшего в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду

Тело Николая Денисенко, погибшего в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Тело Николая Денисенко, погибшего 31 января в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Тело Николая Денисенко, погибшего 31 января в боях за освобождение Донбасса, доставили в Пицунду. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии привезли бойца из Ростова-на-Дону.В январе в Абхазии простились с еще одним добровольцем из Абхазии, погибшим в декабре прошлого года в боях за Донбасс, Дмитрием Цвижба.

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