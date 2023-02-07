https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/tsentr-gagry-ostaetsya-bez-sveta-s-vechera-ponedelnika-1043998761.html
Центр Гагры остался без света вечером в понедельник
Центр Гагры остался без света вечером в понедельник
Без подачи электричества остается центр Гагры – пять-шесть высотных домов. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T11:35+0300
2023-02-07T11:35+0300
2023-02-07T13:09+0300
энергетическая отрасль абхазии
гагрский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033130469_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_dcecb2f1e477c354126766a3c789c6b5.jpg
СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроэнергии в центре Гагры была приостановлена вечером в понедельник, 6 февраля.Причиной отключения электричества стало повреждение высоковольтной линии, рассказал корреспонденту Sputnik начальник гагрского филиала "Черноморэнерго" Аслан Айба. По словам Айба, авария на линии могла произойти из-за частых отключений и включений электричества.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033130469_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_4eb2e7f37f18e830281e506484042b1c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, абхазия
Центр Гагры остался без света вечером в понедельник
11:35 07.02.2023 (обновлено: 13:09 07.02.2023)
Без подачи электричества остается центр Гагры – пять-шесть высотных домов.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроэнергии в центре Гагры была приостановлена вечером в понедельник, 6 февраля.
Причиной отключения электричества стало повреждение высоковольтной линии, рассказал корреспонденту Sputnik начальник гагрского филиала "Черноморэнерго" Аслан Айба.
"Поврежден высоковольтный кабель, который идет с подстанции. Мы сейчас строим воздушную линию. Без света остается центр города – район гостиницы "Абхазия". Там пять или шесть высотных домов. Работы планируем завершить в течение дня", – отметил он.
По словам Айба, авария на линии могла произойти из-за частых отключений и включений электричества.