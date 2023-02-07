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Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Татарстаном
Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Татарстаном
Депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества Абхазии с Татарстаном. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T10:45+0300
2023-02-07T10:45+0300
2023-02-07T11:41+0300
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Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Туркменистаном
Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Туркменистаном
Делегация Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган побывала с визитом в Татарстане с 30 января по 3 февраля. Во время визита состоялась встреча руководителя Татарстана Рустама Минниханова с членами делегации. Об итогах этой встречи в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал участник абхазской делегации, депутат Парламента Дмитрий Маршания. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, татарстан, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, татарстан, аудио
Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Татарстаном
10:45 07.02.2023 (обновлено: 11:41 07.02.2023)
Депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества Абхазии с Татарстаном.
Делегация Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган побывала с визитом в Татарстане с 30 января по 3 февраля. Во время визита состоялась встреча руководителя Татарстана Рустама Минниханова с членами делегации. Об итогах этой встречи в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал участник абхазской делегации, депутат Парламента Дмитрий Маршания.
Подробности слушайте в аудиофайле
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