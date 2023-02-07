https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/vzaimnyy-interes-marshaniya-o-razvitii-vzaimootnosheniy-mezhdu-abkhaziey-i-tatarstanom-1043995437.html

Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Татарстаном

Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Татарстаном

Депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества Абхазии с Татарстаном. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T10:45+0300

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Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Туркменистаном Взаимный интерес: Маршания о развитии взаимоотношений между Абхазией и Туркменистаном

Делегация Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган побывала с визитом в Татарстане с 30 января по 3 февраля. Во время визита состоялась встреча руководителя Татарстана Рустама Минниханова с членами делегации. Об итогах этой встречи в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал участник абхазской делегации, депутат Парламента Дмитрий Маршания. Подробности слушайте в аудиофайле.

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