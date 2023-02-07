https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/zadolzhennost-minzdrava-pered-abkhazfarmatsiey-pogashena-na-21-million-rubley-1044005581.html
Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" погашена на 21 миллион рублей
Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" погашена на 21 миллион рублей
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Эдуардом Бутба... 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T17:30+0300
2023-02-07T17:30+0300
2023-02-07T17:38+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" в январе этого года погашена на 21 миллион рублей, всего долг составлял порядка 30 миллионов, на совещании у премьер-министра сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.На встрече обсудили вопросы финансового обеспечения целевых программ и мероприятий в области здравоохранения.Александр Анкваб поручил Минздраву и Минфину определить график погашения оставшейся суммы долга.На совещании также обсудили координацию профильных ведомств по обеспечению пациентов Республиканского онкологического центра препаратами для химиотерапии.
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минздрав, минздрав абхазии, кабмин абхазии, лекарства, министерство финансов абхазии
Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" погашена на 21 миллион рублей
17:30 07.02.2023 (обновлено: 17:38 07.02.2023)
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Эдуардом Бутба, директором "Абхазфармации" Рустамом Адлейба.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" в январе этого года погашена на 21 миллион рублей, всего долг составлял порядка 30 миллионов, на совещании у премьер-министра сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
На встрече обсудили вопросы финансового обеспечения целевых программ и мероприятий в области здравоохранения.
Александр Анкваб поручил Минздраву и Минфину определить график погашения оставшейся суммы долга.
Делба также заявил, что на погашение долга Абхазии перед медучреждениями России направлено 33 миллиона рублей.
На совещании также обсудили координацию профильных ведомств по обеспечению пациентов Республиканского онкологического центра препаратами для химиотерапии.