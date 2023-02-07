https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/zadolzhennost-minzdrava-pered-abkhazfarmatsiey-pogashena-na-21-million-rubley-1044005581.html

Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" погашена на 21 миллион рублей

Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" погашена на 21 миллион рублей

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Эдуардом Бутба... 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T17:30+0300

2023-02-07T17:30+0300

2023-02-07T17:38+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Задолженность Минздрава перед "Абхазфармацией" в январе этого года погашена на 21 миллион рублей, всего долг составлял порядка 30 миллионов, на совещании у премьер-министра сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.На встрече обсудили вопросы финансового обеспечения целевых программ и мероприятий в области здравоохранения.Александр Анкваб поручил Минздраву и Минфину определить график погашения оставшейся суммы долга.На совещании также обсудили координацию профильных ведомств по обеспечению пациентов Республиканского онкологического центра препаратами для химиотерапии.

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