https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/zavershen-kapremont-zheleznodorozhnoy-stantsii-adzyubzha-1044005864.html
Завершен капремонт железнодорожной станции "Адзюбжа"
Завершен капремонт железнодорожной станции "Адзюбжа"
В 2023 году планируется проводить работы для увеличения пропускной способности "Абхазской железной дороги". 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T18:35+0300
2023-02-07T18:35+0300
2023-02-07T18:35+0300
в абхазии
абхазская железная дорога
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Капремонт завершили на железнодорожной станции "Адзюбжа", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Около двух километров участка железнодорожных путей Сухум-Очамчыра в 2022 году были отремонтированы, там также проложили железобетонные шпалы.
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абхазская железная дорога, абхазия
абхазская железная дорога, абхазия
Завершен капремонт железнодорожной станции "Адзюбжа"
В 2023 году планируется проводить работы для увеличения пропускной способности "Абхазской железной дороги".
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Капремонт завершили на железнодорожной станции "Адзюбжа", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".
На станции на участке в 300 метров заменили деревянные шпалы на железобетонные.
Около двух километров участка железнодорожных путей Сухум-Очамчыра в 2022 году были отремонтированы, там также проложили железобетонные шпалы.