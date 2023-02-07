https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/zavershen-kapremont-zheleznodorozhnoy-stantsii-adzyubzha-1044005864.html

Завершен капремонт железнодорожной станции "Адзюбжа"

Завершен капремонт железнодорожной станции "Адзюбжа"

В 2023 году планируется проводить работы для увеличения пропускной способности "Абхазской железной дороги". 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T18:35+0300

2023-02-07T18:35+0300

2023-02-07T18:35+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Капремонт завершили на железнодорожной станции "Адзюбжа", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Около двух километров участка железнодорожных путей Сухум-Очамчыра в 2022 году были отремонтированы, там также проложили железобетонные шпалы.

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