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Чернышов оценил вклад абхазских добровольцев в спецоперацию на Украине
Чернышов оценил вклад абхазских добровольцев в спецоперацию на Украине
На полях сражений в Донбассе воюют выходцы из Абхазии, семеро из них погибли в бою. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T21:19+0300
2023-02-08T21:19+0300
2023-02-08T21:19+0300
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов положительно оценил вклад абхазских добровольцев в российскую спецоперацию на Украине в интервью проекту "Многополярность".Чернышов добавил, что причина того, что выходцы из Абхазии приняли решение оказать поддержку России - это единые подходы, цели, и единая идеология, связи, которые не были разорваны после развала Советского союза.
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абхазия, россия, донбасс
Чернышов оценил вклад абхазских добровольцев в спецоперацию на Украине
На полях сражений в Донбассе воюют выходцы из Абхазии, семеро из них погибли в бою.
СУХУМ, 8 фев - Sputnik.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов положительно оценил вклад абхазских добровольцев в российскую спецоперацию на Украине в интервью
проекту "Многополярность".
"Это люди, прошедшие горнило сражений. Они высоко квалифицированы, высокоэффективны и мы благодарим их за то, что они откликаются на наше предложение, на наш зов", - заявил он.
Чернышов добавил, что причина того, что выходцы из Абхазии приняли решение оказать поддержку России - это единые подходы, цели, и единая идеология, связи, которые не были разорваны после развала Советского союза.