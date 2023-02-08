https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-otsenil-vklad-abkhazskikh-dobrovoltsev-v-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1044027174.html

Чернышов оценил вклад абхазских добровольцев в спецоперацию на Украине

Чернышов оценил вклад абхазских добровольцев в спецоперацию на Украине

На полях сражений в Донбассе воюют выходцы из Абхазии, семеро из них погибли в бою. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T21:19+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

абхазия

россия

донбасс

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов положительно оценил вклад абхазских добровольцев в российскую спецоперацию на Украине в интервью проекту "Многополярность".Чернышов добавил, что причина того, что выходцы из Абхазии приняли решение оказать поддержку России - это единые подходы, цели, и единая идеология, связи, которые не были разорваны после развала Советского союза.

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