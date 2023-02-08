https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-nezakonno-vyvezti-v-rossiyu-bolee-100-kilogramm-medi-1044021983.html

Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию более 100 килограммов меди

Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию более 100 килограммов меди

В машине, направлявшейся в Россию, абхазские таможенники обнаружили 118,6 килограмма цветного металла. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T16:21+0300

2023-02-08T16:21+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Гражданин Абхазии 7 февраля пытался незаконно вывезти из республики 118,6 килограмма меди, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.Запрещенный к вывозу цветной металл был обнаружен в салоне автомобиля, за рулем которого находился задержанный.Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований.

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