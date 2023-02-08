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Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию более 100 килограммов меди
Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию более 100 килограммов меди
В машине, направлявшейся в Россию, абхазские таможенники обнаружили 118,6 килограмма цветного металла. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T16:21+0300
2023-02-08T16:21+0300
2023-02-08T16:26+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Гражданин Абхазии 7 февраля пытался незаконно вывезти из республики 118,6 килограмма меди, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.Запрещенный к вывозу цветной металл был обнаружен в салоне автомобиля, за рулем которого находился задержанный.Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований.
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Гражданин Абхазии пытался незаконно вывезти в Россию более 100 килограммов меди
16:21 08.02.2023 (обновлено: 16:26 08.02.2023)
В машине, направлявшейся в Россию, абхазские таможенники обнаружили 118,6 килограмма цветного металла.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Гражданин Абхазии 7 февраля пытался незаконно вывезти из республики 118,6 килограмма меди, сообщает
пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Запрещенный к вывозу цветной металл был обнаружен в салоне автомобиля, за рулем которого находился задержанный.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований.