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Комиссия по делимитации госграницы возобновила работу
Комиссия по делимитации госграницы возобновила работу
Состав комиссии, в которую входят представители различных министерств и ведомств, был утвержден 12 декабря. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T13:20+0300
2023-02-08T13:20+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Возобновлена работа комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба Кабмина республики.Заседание провел председатель комиссии, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Состав комиссии был утвержден указом президента Абхазии Аслана Бжания от 12 декабря 2022 года. В нее вошли представители различных министерств и ведомств республики.
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Комиссия по делимитации госграницы возобновила работу
13:20 08.02.2023 (обновлено: 13:51 08.02.2023)
Состав комиссии, в которую входят представители различных министерств и ведомств, был утвержден 12 декабря.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik.
Возобновлена работа комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает
пресс-служба Кабмина республики.
Заседание провел председатель комиссии, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
Состав комиссии был утвержден указом президента Абхазии Аслана Бжания от 12 декабря 2022 года. В нее вошли представители различных министерств и ведомств республики.