https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/komissiya-po-delimitatsii-gosgranitsy-vozobnovila-rabotu-1044018465.html

Комиссия по делимитации госграницы возобновила работу

Комиссия по делимитации госграницы возобновила работу

Состав комиссии, в которую входят представители различных министерств и ведомств, был утвержден 12 декабря. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T13:20+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Возобновлена работа комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба Кабмина республики.Заседание провел председатель комиссии, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Состав комиссии был утвержден указом президента Абхазии Аслана Бжания от 12 декабря 2022 года. В нее вошли представители различных министерств и ведомств республики.

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