https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/muzykanty-davidyants-i-vodyanitskaya-o-master-klasse-v-sukhume-i-dzhaze--1044005270.html
Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе
Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе
Бас-гитарист Антон Давидянц и джазовая певица Лаура Водяницкая в эфире радио Sputnik рассказали о том, как прошел мастер-класс для абхазских музыкантов, а... 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T09:15+0300
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Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе
Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе
Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая провели мастер-класс в Сухуме. Встреча была организована благодаря поддержке Министерства культуры Абхазии.Каждый мастер класс для нас праздник, большая радость, и в Сухуме он не явился исключением, сказал Антон Давидянц в интервью радио Sputnik."Были хорошие вопросы, были интересующиеся ребята с огнем в глазах. Для нас смысл этих мастер-классов – подарить людям вдохновение, замотивировать на дальнейшие занятия. Я помню себя студентом, который ходил на такие же встречи и получал именно такие эмоции. Невозможно научить за два часа, но за это время можно хорошо замотивировать", – сказал музыкант.Давидянц рассказал о письмах, которые получает после мастер-классов, отзывы показывают, что ты занимаешься делом, которое делает людей лучше, отметил он.Водяницкая рассказала, как пришла идея провести встречу в Сухуме и какова была сверхзадача.Музыканты также поговорили о развитии джазовой культуры и о том, как в современном мире музыки можно проявить себя.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, джаз, культура, аудио
подкасты, джаз, культура, аудио
Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе
09:15 08.02.2023 (обновлено: 10:05 08.02.2023)
Бас-гитарист Антон Давидянц и джазовая певица Лаура Водяницкая в эфире радио Sputnik рассказали о том, как прошел мастер-класс для абхазских музыкантов, а также о джазовой культуре в современном мире.
Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая провели мастер-класс в Сухуме. Встреча была организована благодаря поддержке Министерства культуры Абхазии.
Каждый мастер класс для нас праздник, большая радость, и в Сухуме он не явился исключением, сказал Антон Давидянц в интервью радио Sputnik.
"Были хорошие вопросы, были интересующиеся ребята с огнем в глазах. Для нас смысл этих мастер-классов – подарить людям вдохновение, замотивировать на дальнейшие занятия. Я помню себя студентом, который ходил на такие же встречи и получал именно такие эмоции. Невозможно научить за два часа, но за это время можно хорошо замотивировать", – сказал музыкант.
Давидянц рассказал о письмах, которые получает после мастер-классов, отзывы показывают, что ты занимаешься делом, которое делает людей лучше, отметил он.
Водяницкая рассказала, как пришла идея провести встречу в Сухуме и какова была сверхзадача.
Музыканты также поговорили о развитии джазовой культуры и о том, как в современном мире музыки можно проявить себя.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.