https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/muzykanty-davidyants-i-vodyanitskaya-o-master-klasse-v-sukhume-i-dzhaze--1044005270.html

Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе

Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе

Бас-гитарист Антон Давидянц и джазовая певица Лаура Водяницкая в эфире радио Sputnik рассказали о том, как прошел мастер-класс для абхазских музыкантов, а... 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T09:15+0300

2023-02-08T09:15+0300

2023-02-08T10:05+0300

радио

подкасты

джаз

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044005114_0:40:3067:1765_1920x0_80_0_0_634f358de228842bac8e8bb9b5962b22.jpg

Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе Музыканты Давидянц и Водяницкая о мастер-классе в Сухуме и джазе

Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая провели мастер-класс в Сухуме. Встреча была организована благодаря поддержке Министерства культуры Абхазии.Каждый мастер класс для нас праздник, большая радость, и в Сухуме он не явился исключением, сказал Антон Давидянц в интервью радио Sputnik."Были хорошие вопросы, были интересующиеся ребята с огнем в глазах. Для нас смысл этих мастер-классов – подарить людям вдохновение, замотивировать на дальнейшие занятия. Я помню себя студентом, который ходил на такие же встречи и получал именно такие эмоции. Невозможно научить за два часа, но за это время можно хорошо замотивировать", – сказал музыкант.Давидянц рассказал о письмах, которые получает после мастер-классов, отзывы показывают, что ты занимаешься делом, которое делает людей лучше, отметил он.Водяницкая рассказала, как пришла идея провести встречу в Сухуме и какова была сверхзадача.Музыканты также поговорили о развитии джазовой культуры и о том, как в современном мире музыки можно проявить себя.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, джаз, культура, аудио