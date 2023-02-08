https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/pereslegin-sprognoziroval-daty-osnovnogo-srazheniya-v-ukrainskom-konflikte-1044019564.html

Переслегин спрогнозировал даты основного сражения в украинском конфликте

Переслегин спрогнозировал даты основного сражения в украинском конфликте

Для России затягивание украинского конфликта перестает быть выгодным, в то время как для Запада, чем дольше будет тянуться противостояние, тем больше шансов... 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T17:05+0300

2023-02-08T17:05+0300

2023-02-08T17:05+0300

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Переслегин спрогнозировал даты основного сражения в украинском конфликте Переслегин спрогнозировал даты основного сражения в украинском конфликте

Нарастает конфликт между украинскими военными, которые понимают весь масштаб уже понесенных, совершенно недопустимых потерь, и политиками, явно играющими на стороне военных Запада, для которых судьба украинского народа не имеет никакого значения, оттого обе конфликтующие стороны видят будущее страны совершенно по-разному, полагает собеседник радио Sputnik.По мнению Переслегина, коренной перелом ситуации может произойти уже в ближайшее время, как и решающее сражение, которое определит дальнейший ход конфликта."Постепенно Россия приходит к пониманию того, что прежнего мира не будет – прежнего внутреннего мира и прежней структуры экономики, и что все-таки придется всерьез перестраиваться. С другой стороны, у Запада возникают время, возможности и желание запустить военное производство и всерьез начать обеспечивать украинский фронт большим количеством снарядов, патронов и боевой техники. Для Запада это чрезвычайно важно, в том числе и для подогрева экономики, вывода ее из состояния рецессии. То, что при этом страдает Украина, которая при любом раскладе конфликта уже не восстановится, никого не беспокоит", – говорит Переслегин.Для России затягивание конфликта сейчас перестает быть выгодным, а для Запада, наоборот, снова становится выгодным, полагает эксперт. Ситуация сейчас оказалась крайне неустойчивой, но до сих пор остается реальный шанс, что до весны базовые моменты этой операции будут решены, то есть конфликт будет продолжаться, но будет понятен его результат и будут понятны условия, на которых конфликт будет завершен, прогнозирует Переслегин."Весна – вероятное время для основного сражения, при этом чем раньше оно произойдет, тем больше вероятность того, что сражение пойдет под диктовку российской стороны, чем позже, тем больше вероятность того, что Украина и Запад попытаются резко переломить ситуацию на фронте, и придется решать конфликт очень тяжелым встречным сражением, чем позже будет это сражение, тем более тяжелым оно будет для российских войск", – считает Переслегин.

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