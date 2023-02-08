https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/putin-perechislil-prioritetnye-otrasli-dlya-razvitiya-nauki-i-tekhnologiy-1044024131.html

Путин перечислил приоритетные отрасли для развития науки и технологий

Путин перечислил приоритетные отрасли для развития науки и технологий

Ранее на церемонии награждения молодых ученых глава государства призвал обеспечить технологический суверенитет России и создавать глобальные научные тренды "на... 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T19:07+0300

2023-02-08T19:07+0300

2023-02-08T19:07+0300

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что в выборе научно-технологических приоритетов необходимо фокусироваться на достижении национальных целей развития и учитывать внешнее давление, сообщает сайт Кремля.В этих сферах, подчеркнул президент, Россия не может критически зависеть от других стран. Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития. Путин пояснил, что необходимо сконцентрировать кадровые, финансовые и инфраструктурные ресурсы на четком наборе приоритетов. Кроме того, президент предложил пересмотреть подходы в мероприятиям единой госпрограммы в области научно-технического развития.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/lyudi-menyayut-dizayn-solnechnoy-sistemy-glavnye-nauchnye-proryvy-2022-go-1043464443.html

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