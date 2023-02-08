https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tsekha-aviazavoda-v-kharkove-1044020807.html

Российские войска уничтожили цеха авиазавода в Харькове

Российские войска уничтожили цеха авиазавода в Харькове

На заводе модернизировали военные дроны и создавали барражирующие боеприпасы для них. 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T15:39+0300

2023-02-08T15:39+0300

2023-02-08T15:39+0300

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Российские войска уничтожили цеха предприятия авиационной промышленности в Харькове. Об этом сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.В районе населенного пункта Красногоровка в Донецкой Народной Республике поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено десять На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", два склада боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, за сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три склада боеприпасов и горючего ВСУ.На Херсонском направлении в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области был уничтожен минометный расчет ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/vsu-khimichat-na-artemovskom-napravlenii-vozmezdie-neizbezhno-1043993098.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/chem-damoklov-shar-kitaya-ugrozhaet-amerike-i-nato-1043957031.html

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