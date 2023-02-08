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Турбаза: Багателия об акции раннего бронирования отдыха в Абхазии
Турбаза: Багателия об акции раннего бронирования отдыха в Абхазии
Об акции раннего бронирования отдыха в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T12:53+0300
2023-02-08T12:53+0300
2023-02-08T12:53+0300
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Турбаза: Багателия об акции раннего бронирования отдыха в Абхазии
Турбаза: Багателия об акции раннего бронирования отдыха в Абхазии
В 2023 году Абхазию посетят 2,5 миллиона туристов, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, продажи туров ведущих российских туроператоров по акции раннего бронирования идут примерно на 50% активнее, чем в 2022 году.Подробнее об акции раннего бронирования, о тенденциях, которые она выявляет, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал начальник отдела маркетинга и развития курорта "Пицунда" Азамат Багателия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Багателия об акции раннего бронирования отдыха в Абхазии
Об акции раннего бронирования отдыха в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
В 2023 году Абхазию посетят 2,5 миллиона туристов, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, продажи туров ведущих российских туроператоров по акции раннего бронирования идут примерно на 50% активнее, чем в 2022 году.
Подробнее об акции раннего бронирования, о тенденциях, которые она выявляет, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал начальник отдела маркетинга и развития курорта "Пицунда" Азамат Багателия.
Подробности слушайте в аудиофайле.