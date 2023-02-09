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Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля
Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля
С полуночи до шести часов вечера подача питьевой воды будет прекращена в восточной части Сухума. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T18:58+0300
2023-02-09T18:58+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 10 февраля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Неудобства связаны с ремонтом насоса ЦН-1000/180 на насосной станции "Келасур".
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абхазия, новости, сухум, водоснабжение
Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля
18:58 09.02.2023 (обновлено: 19:50 09.02.2023)
С полуночи до шести часов вечера подача питьевой воды будет прекращена в восточной части Сухума.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 10 февраля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
С 00:00 до 18:00 воды не будет в районе Кодорского шоссе, Синопа, Турбазы, улиц Апсильской, Братьев Зантария и Чанба.
Неудобства связаны с ремонтом насоса ЦН-1000/180 на насосной станции "Келасур".