Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-10-fevralya-1044042532.html
Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля
Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля
С полуночи до шести часов вечера подача питьевой воды будет прекращена в восточной части Сухума. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T18:58+0300
2023-02-09T19:50+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1b/1031711097_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_599337577458529f1756a94061e19632.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 10 февраля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Неудобства связаны с ремонтом насоса ЦН-1000/180 на насосной станции "Келасур".
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1b/1031711097_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_6c6681e72977fadfd27b1bb751510cb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, сухум, водоснабжение
абхазия, новости, сухум, водоснабжение

Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля

18:58 09.02.2023 (обновлено: 19:50 09.02.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться на
НовостиTelegram
С полуночи до шести часов вечера подача питьевой воды будет прекращена в восточной части Сухума.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 10 февраля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
С 00:00 до 18:00 воды не будет в районе Кодорского шоссе, Синопа, Турбазы, улиц Апсильской, Братьев Зантария и Чанба.
Неудобства связаны с ремонтом насоса ЦН-1000/180 на насосной станции "Келасур".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0