https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-10-fevralya-1044042532.html

Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля

Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 февраля

С полуночи до шести часов вечера подача питьевой воды будет прекращена в восточной части Сухума. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T18:58+0300

2023-02-09T18:58+0300

2023-02-09T19:50+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1b/1031711097_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_599337577458529f1756a94061e19632.jpg

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 10 февраля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Неудобства связаны с ремонтом насоса ЦН-1000/180 на насосной станции "Келасур".

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум, водоснабжение