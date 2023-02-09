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Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии

Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии

О том, как в Абхазии ведется работа по созданию земельного кадастра и почему его до сих пор нет, в эфире радио Sputnik рассказал директор Государственной... 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T18:21+0300

2023-02-09T18:21+0300

2023-02-09T18:21+0300

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Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии

Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца, который не отвечает требованиям современности.По словам директора Государственной кадастровой палаты Темура Сангулия, земельный кадастр необходим Абхазии для того, чтобы, в первую очередь, эффективно управлять территорией, понимать ее границы, границы административно-территориальных единиц, городов, сел. Сегодня же всего этого нет."Учет нужен для понимания, чего и сколько у тебя есть. В мире кадастр показал себя эффективно. Он позволяет систематизировать объекты недвижимости, вести учет земель, лесов, водных ресурсов. В нашем случае мы говорим не столько о земле, сколько об объектах недвижимости. В советское время была другая система, все имущество принадлежало государству, частная собственность была редким явлением. В современном мире, где присутствует рыночная экономика, кадастр – лучшее решение", –пояснил Сангулия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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