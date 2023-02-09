https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/grazhdanin-i-nachalnik-sanguliya-o-sozdanii-zemelnogo-kadastra-v-abkhazii-1043973035.html
Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии
Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии
О том, как в Абхазии ведется работа по созданию земельного кадастра и почему его до сих пор нет, в эфире радио Sputnik рассказал директор Государственной... 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T18:21+0300
2023-02-09T18:21+0300
2023-02-09T18:21+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
абхазия
земля
учет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043972873_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_86cf8ac367c6ca6598ca056eb2f68606.jpg
Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии
Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии
Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца, который не отвечает требованиям современности.По словам директора Государственной кадастровой палаты Темура Сангулия, земельный кадастр необходим Абхазии для того, чтобы, в первую очередь, эффективно управлять территорией, понимать ее границы, границы административно-территориальных единиц, городов, сел. Сегодня же всего этого нет."Учет нужен для понимания, чего и сколько у тебя есть. В мире кадастр показал себя эффективно. Он позволяет систематизировать объекты недвижимости, вести учет земель, лесов, водных ресурсов. В нашем случае мы говорим не столько о земле, сколько об объектах недвижимости. В советское время была другая система, все имущество принадлежало государству, частная собственность была редким явлением. В современном мире, где присутствует рыночная экономика, кадастр – лучшее решение", –пояснил Сангулия.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/06/1043972873_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c4008ac12cd4358689eeda914601b2e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, земля, учет, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, земля, учет, аудио
Гражданин и начальник: Сангулия о создании земельного кадастра в Абхазии
О том, как в Абхазии ведется работа по созданию земельного кадастра и почему его до сих пор нет, в эфире радио Sputnik рассказал директор Государственной кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия.
Работы по созданию земельного кадастра в Абхазии начались в 2012 году. На сегодняшний день в республике действует Земельный кодекс советского образца, который не отвечает требованиям современности.
По словам директора Государственной кадастровой палаты Темура Сангулия, земельный кадастр необходим Абхазии для того, чтобы, в первую очередь, эффективно управлять территорией, понимать ее границы, границы административно-территориальных единиц, городов, сел. Сегодня же всего этого нет.
"Учет нужен для понимания, чего и сколько у тебя есть. В мире кадастр показал себя эффективно. Он позволяет систематизировать объекты недвижимости, вести учет земель, лесов, водных ресурсов. В нашем случае мы говорим не столько о земле, сколько об объектах недвижимости. В советское время была другая система, все имущество принадлежало государству, частная собственность была редким явлением. В современном мире, где присутствует рыночная экономика, кадастр – лучшее решение", –пояснил Сангулия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.