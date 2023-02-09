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Инал Ардзинба обсудил развитие отношений с Ближним Востоком с послом Йемена в Сирии
Инал Ардзинба обсудил развитие отношений с Ближним Востоком с послом Йемена в Сирии
Ранее прошла встреча министра иностранных дел Абхазии с делегацией посольства Афганистана в России, на которой стороны также затронули тему развития отношений... 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T14:50+0300
2023-02-09T14:50+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел онлайн-встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Йемена в Сирии Абдаллой Али Сабри, сообщает медиацентр МИД.В беседе Ардзинба подчеркнул, что важное направление во внешней политике республики – активизация диалога со ближневосточными странами."Страны и народы Ближнего Востока имеют богатую историю и обладают большим экономическим потенциалом. В связи с этим крайне важно развивать двусторонний и многосторонний форматы взаимодействия со странами региона. Кроме того, мы вместе выступаем за формирование многополярной системы международных отношений", – отметил он.Посол Йемена в свою очередь выразил заинтересованность в развитии отношений в торгово-экономической сфере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/glava-mid-abkhazii-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-afganistana-1044038004.html
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абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба
абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба
Инал Ардзинба обсудил развитие отношений с Ближним Востоком с послом Йемена в Сирии
14:50 09.02.2023 (обновлено: 16:01 09.02.2023)
Ранее прошла встреча министра иностранных дел Абхазии с делегацией посольства Афганистана в России, на которой стороны также затронули тему развития отношений между Абхазией и ближневосточным регионом.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел онлайн-встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Йемена в Сирии Абдаллой Али Сабри, сообщает
медиацентр МИД.
В беседе Ардзинба подчеркнул, что важное направление во внешней политике республики – активизация диалога со ближневосточными странами.
"Страны и народы Ближнего Востока имеют богатую историю и обладают большим экономическим потенциалом. В связи с этим крайне важно развивать двусторонний и многосторонний форматы взаимодействия со странами региона. Кроме того, мы вместе выступаем за формирование многополярной системы международных отношений", – отметил он.
Посол Йемена в свою очередь выразил заинтересованность в развитии отношений в торгово-экономической сфере.