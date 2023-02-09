https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/inal-ardzinba-obsudil-razvitie-otnosheniy-s-blizhnim-vostokom-s-poslom-yemena-v-sirii-1044040345.html

Инал Ардзинба обсудил развитие отношений с Ближним Востоком с послом Йемена в Сирии

Инал Ардзинба обсудил развитие отношений с Ближним Востоком с послом Йемена в Сирии

Ранее прошла встреча министра иностранных дел Абхазии с делегацией посольства Афганистана в России, на которой стороны также затронули тему развития отношений... 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T14:50+0300

2023-02-09T14:50+0300

2023-02-09T16:01+0300

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел онлайн-встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Йемена в Сирии Абдаллой Али Сабри, сообщает медиацентр МИД.В беседе Ардзинба подчеркнул, что важное направление во внешней политике республики – активизация диалога со ближневосточными странами."Страны и народы Ближнего Востока имеют богатую историю и обладают большим экономическим потенциалом. В связи с этим крайне важно развивать двусторонний и многосторонний форматы взаимодействия со странами региона. Кроме того, мы вместе выступаем за формирование многополярной системы международных отношений", – отметил он.Посол Йемена в свою очередь выразил заинтересованность в развитии отношений в торгово-экономической сфере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/glava-mid-abkhazii-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-afganistana-1044038004.html

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