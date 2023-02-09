https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/mechta-nachat-khodit-ashana-otkryla-sbor-na-reabilitatsiyu-anri-argun-1044045913.html
Мечта начать ходить: "Ашана" открыла сбор на реабилитацию Анри Аргун
Мечта начать ходить: "Ашана" открыла сбор на реабилитацию Анри Аргун
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на полугодовой курс реабилитации для шестнадцатилетнего Анри Аргун с диагнозом ДЦП, спастический... 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T20:54+0300
2023-02-09T20:54+0300
2023-02-09T20:54+0300
в абхазии
абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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В начале 2022 года на курс лечения была собрана необходимая сумма, но этого оказалось недостаточно. Для поддержания достигнутых результатов и приобретения новых навыков мальчик нуждается в курсе реабилитации, где ему помогут делать упражнения, направленные на увеличение объема движений и улучшение моторных функций.Руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Виолетта Гагулия рассказала, что занятия положительно сказываются на здоровье Анри, их необходимо продолжать. Для этого нужно собрать 254 400 рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
Мечта начать ходить: "Ашана" открыла сбор на реабилитацию Анри Аргун
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на полугодовой курс реабилитации для шестнадцатилетнего Анри Аргун с диагнозом ДЦП, спастический тетрапарез.
В начале 2022 года на курс лечения была собрана необходимая сумма, но этого оказалось недостаточно.
Для поддержания достигнутых результатов и приобретения новых навыков мальчик нуждается в курсе реабилитации, где ему помогут делать упражнения, направленные на увеличение объема движений и улучшение моторных функций.
Руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Виолетта Гагулия рассказала, что занятия положительно сказываются на здоровье Анри, их необходимо продолжать. Для этого нужно собрать 254 400 рублей.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте
фонда "Ашана".