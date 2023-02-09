https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/mvd-i-sgb-abkhazii-proveryayut-informatsiyu-ob-ugroze-diversiy-na-energoobektakh-1044040778.html

МВД и СГБ Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий на энергообъектах

МВД и СГБ Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий на энергообъектах

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий, сообщает... 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T15:28+0300

2023-02-09T15:28+0300

2023-02-09T15:48+0300

в абхазии

абхазия

новости

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042644554_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d6eeebc4cf79eeafff5ca8214e0ed62a.jpg

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий, сообщает пресс-служба МВД."Служба Государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Министерством внутренних дел Республики Абхазия проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной угрозе диверсий в отношении объектов жизнедеятельности и энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мвд абхазии