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МВД и СГБ Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий на энергообъектах
МВД и СГБ Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий на энергообъектах
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий, сообщает... 09.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий, сообщает пресс-служба МВД."Служба Государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Министерством внутренних дел Республики Абхазия проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной угрозе диверсий в отношении объектов жизнедеятельности и энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
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МВД и СГБ Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий на энергообъектах

15:28 09.02.2023 (обновлено: 15:48 09.02.2023)
© Sputnik / Леон АдлейбаСГБ Абхазии
СГБ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Абхазии проверяют информацию об угрозе диверсий, сообщает пресс-служба МВД.
"Служба Государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Министерством внутренних дел Республики Абхазия проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной угрозе диверсий в отношении объектов жизнедеятельности и энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
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