https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/posrednik-tsimtsba-o-stroitelstve-v-abkhazii-i-sostoyanii-zhilischnogo-fonda-1044023125.html
Посредник: Цимцба о строительстве в Абхазии и состоянии жилищного фонда
Посредник: Цимцба о строительстве в Абхазии и состоянии жилищного фонда
Начальник Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия... 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T10:39+0300
2023-02-09T10:39+0300
2023-02-09T10:47+0300
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Посредник: Цимцба о строительстве в Абхазии и состоянии жилищного фонда
Посредник: Цимцба о строительстве в Абхазии и состоянии жилищного фонда
Начальник Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия, строится ли жилье в республике, как контролируется эта сфера, о сейсмоустойчивости зданий и сооружений, нормах, которых должны придерживаться застройщики, каково состояние жилого фонда в Абхазии, в чьем ведении оно находится, что на сегодняшний день строится государством, проходят ли экспертизу негосударственные объекты, контролируются ли строительные организации.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, строительство, здания, жилье, застройка, подкасты, аудио
абхазия, строительство, здания, жилье, застройка, подкасты, аудио
Начальник Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия
, строится ли жилье в республике, как контролируется эта сфера, о сейсмоустойчивости зданий и сооружений, нормах, которых должны придерживаться застройщики, каково состояние жилого фонда в Абхазии, в чьем ведении оно находится, что на сегодняшний день строится государством, проходят ли экспертизу негосударственные объекты, контролируются ли строительные организации.
Полная версия беседы в аудиофайле.