https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/takie-obstoyatelstva-zantariya-o-lechenii-abkhazskoy-energetiki---1044014937.html

Такие обстоятельства: Зантария о лечении абхазской энергетики

Такие обстоятельства: Зантария о лечении абхазской энергетики

О том, что из себя представляет абхазская энергетика, о реализации дорожной карты, составленной правительством, и о вложениях в энергетическую отрасль в эфире... 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T12:51+0300

2023-02-09T12:51+0300

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Такие обстоятельства: Зантария о лечении абхазской энергетики Такие обстоятельства: Зантария о лечении абхазской энергетики

О том, что из себя представляет абхазская энергетика, о реализации дорожной карты, составленной правительством, и о вложениях в энергетическую отрасль в эфире радио Sputnik рассказал председатель Комитета по экономической политике и реформам Парламента Абхазии Резо Зантария.Энергетика состоит из генерации, сетевой мощности и трансформаторной мощности, из трех основ у нас нет генерации, сказал Зантария в эфире радио."Мы берем энергетический ток несанкционированно и не платим за его содержание. Мы должны четко понять, какой объем электроэнергии санкционированно принадлежит нам, и какой объем согласно графика, суточного, годового нам необходимо иметь для обеспечения страны на сегодня, а какой через пять лет, и какой через 10 лет", – отметил Зантария.По мнению депутата, сперва нужно обеспечить население качественным подачей электроэнергии, параллельно привязывая обоснованный тариф. Одно без другого не может быть, заключил Зантария."Мы повысили качество электроэнергии, повысили тариф, и все должны платить. Это три постулата которые должны работать", – отметил Зантария.Собеседник Sputnik сказал, что источником финансирования должны быть инвестиции, а какие, должно решить само государство.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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